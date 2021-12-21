Крыша обрушилась в горящем гипермаркете в Томске

В горящем гипермаркете в Томске обрушилась крыша. В настоящее время площадь пожара составляет 5 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Из здания были эвакуированы 200 человек. На момент прибытия пожарных из издания шел густой дым. Помощь медиков пока никому не потребовалась.

Новости о пожаре прокомментировал губернатор региона Свергай Жвачкин в ходе прямой линии главы региона.

«Хочу успокоить всех жителей Томска и Томской области. Действительно, горит «Лента», но там уже нет людей. Мы всех людей успели вывести. Поэтому надеюсь, что пожарные примут меры. Они работают там и затушат само здание», — добавил Жвачкин.

Уточнялось, что в торговых рядах воспламенились фейерверки. На месте происшествия были слышны хлопки и взрывы.

Ранее, 15 декабря, пожар произошел в здании Всемирного торгового центра (World Trade Center), расположенного в оживленном районе Козуэй-бэй в Гонконге. Тогда пострадали восемь человек. СМИ сообщали, что более 300 человек оказались в ловушке на крыше небоскребе — всех их удалось эвакуировать.