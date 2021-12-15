Восемь человек пострадали при пожаре в торговом центре в Гонконге

При пожаре в торговом центре в Гонконге пострадали как минимум восемь человек. Об этом 15 декабря сообщила местная телерадиокомпания RTHK.

«По меньшей мере восемь человек доставлены в больницу», — говорится в материале.

По данным газеты South China Morning Post, более 300 человек оказались в ловушке на крыше небоскреба.

Пожар вспыхнул в здании Всемирного торгового центра (World Trade Center), расположенного в оживленном районе Козуэй-бэй на острове Гонконг. Первые сообщения о возгорании поступили в 12:37 (07:37 мск). В настоящее время пожарные присвоили возгоранию третий уровень из пяти.

На нескольких этажах здания, из которого валит дым, люди остаются заблокированными. Продолжается их эвакуация.

Данное здание включает в себя торговый центр с магазинами и ресторанами, над которыми расположены офисные помещения. Нижняя часть здания покрыта бамбуковыми строительными лесами в связи с ремонтными работами. Причина пожара расследуется.

Ранее, 1 сентября, в столице Казахстана Нур-Султане загорелся торговый центр «Тулпар». Для ликвидации возгорания были привлечены 71 человек и 19 единиц техники. Отмечалось, что жертв и пострадавших нет.

До этого, 22 августа, пожар вспыхнул в торговом центре 4Daily в подмосковных Мытищах. Сообщалось, что один из игравших в детской комнате мальчиков поджег сетку от батута, после чего огонь распространился буквально за секунды.