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Пожар в гипермаркете в Томске привел к взрывам пиротехники

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Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске привел к взрывам пиротехники. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил Центр управления регионом (ЦУР) в «ВКонтакте».

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«Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо. В настоящее время на место прибыл пожарный поезд. Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время», — приводит ЦУР слова начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина.

По информации ТАСС, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

«По предварительной информации, причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети здания. Рассматриваются и другие версии произошедшего», — сказал собеседник агентства из экстренных служб.

О пожаре, площадь которого составляет 5 тыс. кв. м, стало известно ранее в этот день. У здания обрушилась крыша. Из здания были эвакуированы 200 человек. На момент прибытия пожарных из издания шел густой дым.

Новости о пожаре прокомментировал губернатор региона Сергей Жвачкин. Он успокоил жителей региона и сказал, что всех людей успели вывести — никто не пострадал.

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