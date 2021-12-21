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Врач назвал наиболее уязвимых для сильных морозов людей

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Главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников перечислил категории людей, которым сильные морозы могут нанести особый вред.

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«Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний», — приводит его слова «РИА Новости» 21 декабря.

Как рассказал врач, у людей, которые не имеют проблем с дыхательной системой, также могут быть неприятные реакции на морозный воздух. Так, они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы.

Тяжельников посоветовал в период особо низких температур закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде.

Ранее, во вторник, специалисты Гидрометцентра спрогнозировали в столице облачную погоду, небольшой снег и гололедицу. Днем в Москве синоптики прогнозируют до –18 градусов, а ночью — похолодание до –24 градусов.

20 декабря Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что европейскую часть России в ближайшие дни ожидает «волна холода». По его словам, такое явление может быть опасно для здоровья людей.

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