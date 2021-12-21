Врач назвал наиболее уязвимых для сильных морозов людей

Главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников перечислил категории людей, которым сильные морозы могут нанести особый вред.

«Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний», — приводит его слова «РИА Новости» 21 декабря.

Как рассказал врач, у людей, которые не имеют проблем с дыхательной системой, также могут быть неприятные реакции на морозный воздух. Так, они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы.

Тяжельников посоветовал в период особо низких температур закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде.

Ранее, во вторник, специалисты Гидрометцентра спрогнозировали в столице облачную погоду, небольшой снег и гололедицу. Днем в Москве синоптики прогнозируют до –18 градусов, а ночью — похолодание до –24 градусов.

20 декабря Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что европейскую часть России в ближайшие дни ожидает «волна холода». По его словам, такое явление может быть опасно для здоровья людей.