В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за мороза

Гидрометцентр 20 декабря объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.

«Очень низкая температура. Период предупреждения — с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

Предупреждение также действует до 23:00 22 декабря в Московской области.

Кроме того, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 22:00 21 декабря.

Ранее в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что европейскую часть России в ближайшие дни ожидает «волна холода». Как отметил метеоролог, в Москве в понедельник днем будет 7–5 градусов мороза, во вторник — 18–16 градусов мороза, в среду — 20–18 градусов мороза. С четверга мороз начнет постепенно ослабевать — –18...–13 градусов, в пятницу — –15...–10 градусов, а в субботу — –9...–5 градусов.

19 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что за предстоящую неделю в столице в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник — до 32–37 см. Специалист добавил, что это в два раза больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь.