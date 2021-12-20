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Вильфанд предупредил россиян об аномальном холоде

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«Волна холода» ожидает европейскую часть России в ближайшие дни. Отклонения от температурной нормы могут достигать 7–12 градусов. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, такое явление может быть опасно для здоровья людей.

Как отметил метеоролог, в Москве в понедельник днем будет 7–5 градусов мороза, во вторник — 18–16 градусов мороза, в среду — 20–18 градусов мороза. С четверга мороз начнет постепенно ослабевать — минус 18–13 градусов, в пятницу — минус 15–10 градусов, а в субботу — минус 9–5 градусов.

«Холодная погода распространится по всей европейской части России. Очень холодная неделя. В Северо-Западном федеральном округе с 20 по 25 декабря температура будет ниже нормы на 10 градусов, в Центральном федеральном округе в этот же период — на 7–12 градусов ниже нормы. В метеорологии есть термин «волна тепла». Это когда температура значительно выше нормы длительный период. Здесь, хотя такого термина официально нет, по аналогии можно говорить о «волне холода». Это опасно», — цитирует ученого ТАСС.

Вильфанд также подчеркнул, что когда температурный фон в течение длительного периода ниже нормы на семь и более градусов, создаются трудности для энергетиков и прочих городских служб.

Кроме того, синоптик пояснил, что в Московском регионе холод в течение недели будет сопровождаться ветром до 5–10 м/с, небольшим снегом и облачностью, поэтому температура по ощущениям будет еще ниже, чем на столбиках термометров, на семь–восемь градусов.

19 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что за предстоящую неделю в столице в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник — до 32–37 см. Специалист добавил, что это в два раза больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь.

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