Синоптики пообещали москвичам 30-сантиметровые сугробы

За предстоящую неделю в Москве высота сугробов к следующему воскресенью достигнет 30 см. Об этом 19 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

«За предстоящую неделю в Москве в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник — до 32–37 см», — сказал он.

Это в два раза больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь, добавил Тишковец.

При этом синоптик уточнил, что норма высоты снежного покрова для 27 декабря составляет 17 см, а рекорд для этого дня — 52 см — был зафиксирован еще в 1919 году.

По словам специалиста, за прошедшую ночь в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 5 мм осадков (8% месячной нормы). В результате высота сугробов увеличилась до 23 см при норме для этого времени года в 15 см.

В то же время на другой столичной метеостанции — в Тушине — высота снежного покрова составила 27 см. В Подмосковье самые большие сугробы зафиксированы в Павловском Посаде и Черустях — 29 и 33 см, соответственно.

Ранее, 19 декабря, синоптики рассказали о погоде в столице в этот день. По прогнозу специалистов москвичей ждут облачная погода, гололедица, временами снег, температура воздуха составит 0 градусов.