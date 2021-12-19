Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 декабря

Облачная погода, гололедица, временами снег и до 0 градусов ожидают жителей столицы в воскресенье, 19 декабря. Соответствующая информация была опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от -2 до 0 градусов, ночью — до 8 градусов мороза.

В Московской области ожидаются от -5 до 0 градусов в дневное время суток и похолодание до -11 градусов — в ночное.

Синоптики прогнозируют ветер западного направления со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 725 мм ртутного столба.

Накануне, 18 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о рекордно низком атмосферном давлении, которое ожидается в столице, — в воскресенье и понедельник соответствующие показатели составят от 726 до 731 мм ртутного столба. Синоптик также предупредил о снеге, местами усиленном, и метели, которая прогнозируется в ночь на понедельник.