Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря

Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидают жителей столицы во вторник, 21 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от -18 до -16 градусов, ночью — похолодание до -24 градусов.

В Московской области температура воздуха в ночь на среду достигнет отметки -25 градусов.

В регионе ожидается ветер северного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 742–744 мм ртутного столба.

20 декабря синоптики предупредили москвичей, что в день зимнего солнцестояния — 21 декабря — в столице ожидается до -18 градусов мороза.

В этот же день Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что европейскую часть России в ближайшие дни ожидает волна холода.