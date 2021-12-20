Хоккеист молодежной команды «Нефтехимика» разбился в ДТП

Защитник нижнекамского клуба МХЛ «Реактор» — молодёжной команды «Нефтехимика» — 19-летний Никита Мокеев погиб в ДТП. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает телеканал НТР 24.

Авария произошла днем 20 декабря на 121-м километре трассы Казань — Оренбург.

По предварительным данным, Мокеев находится за рулем автомобиля Lada Vesta. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с фурой Scania. От удара легковушку отбросило в кювет, хоккеист погиб на месте.

Также отмечается, что в машине находилась пассажирка, она госпитализирована.

Ранее, 16 марта, защитник Санкт-Петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в возрасте 19 лет в реанимации после попадания в него шайбы. Травму хоккеист получил 12 марта в выездном матче 1/8 плей-офф МХЛ против ярославского «Локомотива».

Как написал отец Файзутдинова в соцсетях, удар пришелся на сонную артерию. Спортсмена госпитализировали в одну из больниц Ярославля. Он находился в коме, спасти Файзутдинова не удалось.