Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В ВОЗ опровергли необходимость ревакцинации от COVID-19 здоровым людям
Спорт
СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ
Мир
США намерены составить «перечень озабоченностей» действиями РФ
Общество
В сети кинотеатров «КАРО» прокомментировали рекордные сборы фильма о Человеке-пауке
Мир
В бундестаге прокомментировали высылку российских дипломатов из ФРГ
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал воздержаться от поездок в Кению
Общество
Невролог рассказал об опасности коротких брюк в холода
Мир
В ВОЗ заявили о способности «Омикрона» распространяться быстрее других штаммов
Экономика
Курс евро поднялся до 84 рублей впервые с 7 декабря
Спорт
Канадка Макнил установила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде

Хоккеист молодежной команды «Нефтехимика» разбился в ДТП

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защитник нижнекамского клуба МХЛ «Реактор» — молодёжной команды «Нефтехимика» — 19-летний Никита Мокеев погиб в ДТП. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает телеканал НТР 24.

До первого встречного: как остановить череду смертельных ДТП
Почему погибший на Кутузовском проспекте гонщик мог не регистрировать авто

Авария произошла днем 20 декабря на 121-м километре трассы Казань — Оренбург.

По предварительным данным, Мокеев находится за рулем автомобиля Lada Vesta. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с фурой Scania. От удара легковушку отбросило в кювет, хоккеист погиб на месте.

Также отмечается, что в машине находилась пассажирка, она госпитализирована.

Ранее, 16 марта, защитник Санкт-Петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в возрасте 19 лет в реанимации после попадания в него шайбы. Травму хоккеист получил 12 марта в выездном матче 1/8 плей-офф МХЛ против ярославского «Локомотива».

Как написал отец Файзутдинова в соцсетях, удар пришелся на сонную артерию. Спортсмена госпитализировали в одну из больниц Ярославля. Он находился в коме, спасти Файзутдинова не удалось.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021