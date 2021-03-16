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Капитан клуба МХЛ «Динамо» скончался из-за попавшей в голову шайбы

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Защитник Санкт-Петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в возрасте 19 лет в реанимации после попадания в голову шайбы. Об этом во вторник, 16 марта, пишет пресс-служба МХЛ.

Травму хоккеист получил 12 марта в выездном матче 1/8 плей-офф МХЛ против ярославского «Локомотива». В ходе встречи шайба попала в голову защитнику, за чем последовало падение.

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Как написал отец Файзутдинова в соцсетях, удар пришелся на сонную артерию. Спортсмена госпитализировали в одну из больниц Ярославля. Он находился в коме.

В течение трех дней врачи боролись за жизнь спортсмена. Несмотря на усилия профессионалов, спасти хоккеиста не удалось.

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память о капитане клуба МХЛ. Лига выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Файзутдинов выступал за «Динамо» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча, в которых отметился семью результативными передачами.

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