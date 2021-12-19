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Пушков заявил о попытке США сдержать развитие России и Китая

Пушков: США попытались остановить развитие Китая и России «Саммитом за демократию»
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США проводят глобальные акции наподобие «Саммита за демократию», чтобы сдержать и оказать противодействие России и Китаю. Об этом в воскресенье, 19 декабря, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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Пушков написал, что любая политическая система, реализовавшая возможности и утратившая способность к расширению и внутренней амортизации, начинает делать упор на «базисные постулаты, обеспечившие ей успех».

«Символические глобальные акции типа «Саммита демократий» являются архетипами такой имитации. За их счет американская система пытается мобилизовать остаточные политические ресурсы в попытке остановить рост или противодействие других — конкурирующих или противодействующих ей систем в лице Китая и России», — написал Пушков.

С 9 по 10 декабря в режиме виртуальной конференции проходил «Саммит за демократию», организованный США. На саммите американский лидер Джо Байден объявил о старте «инициативы демократического обновления».

Данная программа включает в себя такие направления, как поддержка проведения демократических реформ, защита «свободных и честных выборов и политических процессов», борьба с коррупцией, поддержка независимых СМИ и продвижение «технологий ради демократии».

12 декабря первый замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Аверьянов заявил, что организованный Соединенными Штатами «Саммит за демократию» имеет антироссийскую и антикитайскую направленность.

Вашингтон осознает, что период гегемонии США, начавшийся после завершения холодной войны, «уходит в прошлое», добавил он. По словам Аверьянова, американское доминирование в военной сфере уже не имеет «абсолютный характер», в ряде отраслей Соединенным Штатам приходится догонять Москву и Пекин.

Ранее, 1 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал циничными «потуги Вашингтона узурпировать право определять степень демократичности» тех или иных стран после проведения США бомбардировок Югославии, войны в Ираке, а также боевых действий в Ливии.

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