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В Совбезе РФ указали на антироссийскую направленность организованного США «Саммита за демократию»

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Организованный Соединенными Штатами «Саммит за демократию» имеет антироссийскую и антикитайскую направленность. Об этом 12 декабря сообщил первый замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Аверьянов в интервью «Российской газете».

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«Но главная цель, которую преследует Белый дом, другая. Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон», — заявил Аверьянов.

Вашингтон осознает, что период гегемонии США, начавшийся после завершения холодной войны, «уходит в прошлое», добавил он.

По словам Аверьянова, американское доминирование в военной сфере уже не имеет «абсолютный характер», в ряде отраслей Соединенным Штатам приходится догонять Москву и Пекин.

Кроме того, США теряют былое экономическое влияние, позиция Белого дома перестала быть «истиной в последней инстанции» даже для стратегических партнеров страны, рассказал он.

По этой причине США приходится внушать другим странам, что у них как образца демократии есть право решать, какие государства соответствуют данным стандартам в большей или меньшей степени, а какие страны не являются демократическими, сообщил Аверьянов.

Также первый замсекретаря СБ отметил, что США фактически нанесли удар по Евросоюзу (ЕС), не пригласив на саммит Венгрию, входящую в ЕС.

Кроме того, приглашение не получила Турция, следовательно, США признали, что «в рядах НАТО есть недемократический режим», подчеркнул Аверьянов.

С 9 по 10 декабря в режиме виртуальной конференции проходил «Саммит за демократию», организованный США.

На саммите американский лидер Джо Байден объявил о старте «инициативы демократического обновления». Данная программа включает в себя такие направления, как поддержка проведения демократических реформ, защита «свободных и честных выборов и политических процессов», борьба с коррупцией, поддержка независимых СМИ и продвижение «технологий ради демократии». На данные цели Госдепартамент США направит $424,4 млн.

Ранее, 1 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал циничными «потуги Вашингтона узурпировать право определять степень демократичности» тех или иных стран после проведения США бомбардировок Югославии, войны в Ираке, а также боевых действий в Ливии.

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