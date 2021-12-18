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Биатлонист Латыпов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Анси

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в гонке на преследование на этапе Кубка мира в Анси. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Россиянин лидировал после первой стрельбы, но затем допустил два промаха, а на финише на 0,1 секунды опередил норвежца Ветле Кристиансена. Первым в гонке стал француз Кантен Фийон-Майе.

Россиянин Карим Халили в гонке преследования стал восьмым, Александр Поварницин двенадцатым.

Накануне норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен во французском Анси завоевал первую медаль в карьере на этапах Кубка мира. 22-летний спортсмен занял третье место в спринтерской гонке на десять километров с двумя огневыми рубежами, уступив норвежцу Йоханнесу Бе и Эдуарду Латыпову.

12 декабря мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Сборную России представляли Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Первыми к финишу пришли норвежцы, вторыми оказались французы.

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