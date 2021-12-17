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Норвежский биатлонист Андерсен завоевал первую медаль на этапах Кубка мира

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Норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен во французском Анси завоевал первую медаль на этапах Кубка мира. Об этом сообщает в пятницу, 17 декабря, «Спорт-Экспресс».

22-летний биатлонист занял третье место в спринтерской гонке на десять километров с двумя огневыми рубежами, уступив норвежцу Йоханнесу Бё и россиянину Эдуарду Латыпову.

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На финише Андерсен отстал на 18,2 секунды от Бё при том, что не допустил ни одного промаха.

До этой бронзовой медали лучшим результатом спортсмена было девятое место в спринте на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Тогда Андерсен уступил победителю гонки Себастиану Самуэльссону 49,1 секунды, чисто отстреляв на всех рубежах.

В других личных гонках Андерсен не попадал даже в топ-30.

В субботу, 18 декабря, пройдут мужская и женская гонки преследования в рамках этапа Кубка мира в Анси.

12 декабря мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Сборную России представляли Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Первыми к финишу пришли норвежцы, вторыми оказались французы.

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