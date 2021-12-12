Мужская сборная России по биатлону стала третьей в эстафете на этапе КМ

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом сообщает в воскресенье, 12 декабря, газета «Спорт-Экспресс».

Сборную России представляли Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Первое место в эстафете на этапе Кубка мира заняла команда Норвегии, вторыми стали французы.

Накануне женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете. В составе россиян выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

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