Женская сборная РФ по биатлону заняла второе место на этапе Кубка мира

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Соревнования состоялись в субботу, 11 декабря.

В составе россиян выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова, добавляет «Спорт-Экспресс».

Первыми стали шведы, а третье место заняла сборная Франции.

Вместе с тем у мужчин на этапе Кубка мира лучшим стал Василий Томшин (+50,2), занявший 10-е место. Эдуард Латыпов занял 12-ю строчку, Александр Логинов пришел 17-м, а Карим Халили — 20-м.

При этом изначально сообщалось, что французские биатлонисты заняли весь пьедестал в пасьюте этапа Кубка мира. Так, спортсмен Кантен Фийон-Майе одержал победу в гонке преследования. Вторым и третьим пришли его соотечественники Эмильян Жаклен и Симон Дестье.

Однако после пересмотра результатов фотофиниша выяснилось, что третий результат показал Себастьян Самуэльссон из Швеции, а не Дестье.