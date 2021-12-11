Женская сборная РФ по биатлону заняла второе место на этапе Кубка мира
Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Соревнования состоялись в субботу, 11 декабря.
В составе россиян выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова, добавляет «Спорт-Экспресс».
Первыми стали шведы, а третье место заняла сборная Франции.
Вместе с тем у мужчин на этапе Кубка мира лучшим стал Василий Томшин (+50,2), занявший 10-е место. Эдуард Латыпов занял 12-ю строчку, Александр Логинов пришел 17-м, а Карим Халили — 20-м.
При этом изначально сообщалось, что французские биатлонисты заняли весь пьедестал в пасьюте этапа Кубка мира. Так, спортсмен Кантен Фийон-Майе одержал победу в гонке преследования. Вторым и третьим пришли его соотечественники Эмильян Жаклен и Симон Дестье.
Однако после пересмотра результатов фотофиниша выяснилось, что третий результат показал Себастьян Самуэльссон из Швеции, а не Дестье.