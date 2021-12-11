Прямой эфир
Общество
Пассажиров нижних полок поездов обяжут уступать место у стола
Спорт
Биатлонист Самуэльссон стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе
Политика
Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е
Общество
Болельщик умер на стадионе после матча «Крылья Советов» — «Рубин»
Общество
Заподозренного в хранении оружия экс-депутата от КПРФ задержали
Общество
На улицах Москвы включили праздничное освещение
Мир
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Женская сборная РФ по биатлону заняла второе место на этапе Кубка мира

Женская сборная РФ по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Соревнования состоялись в субботу, 11 декабря.

В составе россиян выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова, добавляет «Спорт-Экспресс».

Четверка удалая: как наши лыжницы взяли историческую награду в Норвегии
В биатлоне у России тоже есть медаль Кубка мира, но результаты девушек очень и очень печалят

Первыми стали шведы, а третье место заняла сборная Франции.

Вместе с тем у мужчин на этапе Кубка мира лучшим стал Василий Томшин (+50,2), занявший 10-е место. Эдуард Латыпов занял 12-ю строчку, Александр Логинов пришел 17-м, а Карим Халили — 20-м.

При этом изначально сообщалось, что французские биатлонисты заняли весь пьедестал в пасьюте этапа Кубка мира. Так, спортсмен Кантен Фийон-Майе одержал победу в гонке преследования. Вторым и третьим пришли его соотечественники Эмильян Жаклен и Симон Дестье.

Однако после пересмотра результатов фотофиниша выяснилось, что третий результат показал Себастьян Самуэльссон из Швеции, а не Дестье.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021