Биатлонист Самуэльссон стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира

Биатлонист Себастьян Самуэльссон из Швеции занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом 11 декабря сообщает «Спорт-Экспресс».

Изначально сообщалось, что французские биатлонисты заняли весь пьедестал в пасьюте этапа Кубка мира. Так, спортсмен Кантен Фийон-Майе одержал победу в гонке преследования, преодолев дистанцию 12,5 км за 33 минуты 52 секунды. Вторым и третьим пришли его соотечественники Эмильян Жаклен и Симон Дестье.

Однако после пересмотра результатов фотофиниша выяснилось, что третий результат показал Самуэльссон, а не Дестье.

Лучшим среди российских биатлонистов стал Василий Томшин (+50,2), занявший 10-е место. Эдуард Латыпов занял 12-ю строчку, Александр Логинов пришел 17-м, а Карим Халили — 20-м.

27 ноября норвежский спортсмен Стурла Легрейд победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. В то же время самый лучший показатель среди российских спортсменов показал Латыпов, занявший седьмое место.