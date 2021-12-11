Французские биатлонисты заняли весь пьедестал в пасьюте этапа Кубка мира

Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Второе и третье места также достались представителям Франции. Таким образом, представители Франции заняли весь пьедестал почета в пасьюте этапа Кубка мира, передает 11 декабря «Спорт-Экспресс».

Майе преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 52 секунды. Вторым стал его соотечественник Эмильян Жаклен, третье место занял Симон Дестье.

Вместе с тем лучшим среди российских биатлонистов стал Василий Томшин (+50,2), он занял 10-е место. Эдуард Латыпов занял 12-ю строчку, Александр Логинов пришел 17-м, а Карим Халили — 20-м.

Ранее, 27 ноября, норвежский спортсмен Стурла Легрейд победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. При этом самый лучший показатель среди российских спортсменов показал Латыпов, занявший седьмое место.

На финише россиянин перепутал створы, из-за чего потерял время и ухудшил свой результат.