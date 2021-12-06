Четверка удалая: как наши лыжницы взяли историческую награду в Норвегии

Минувший уикенд в лыжных гонках и биатлоне сложился для сборной России более чем удачно. На этапе Кубка мира в Эстерсунде наши биатлонисты взяли первую медаль в сезоне, заехав на подиум в мужской эстафете. Здорово проявил себя дебютант КМ Даниил Серохвостов, а вот лидер команда Эдуард Латыпов после четвертого места в спринте едва не запорол командную гонку. В лыжных гонках мы ничего не смогли противопоставить хозяевам этапа новержцам в спринте и индивидуальной гонке, зато просто великолепно провели эстафеты. Российская женская сборная одержала первую победу за 17 лет, а мужчины всего на 0,2 секунды отстали от Клебо и компании.

Проблески у мужчин

После неудачного первого этапа КМ российские биатлонисты дали болельщикам повод для оптимизма, завоевав бронзу в мужской эстафете. Правда, финишер россиян Эдуард Латыпов на последней стрельбе умудрился заработать штрафной круг, но в итоге выстоял и медали все же не упустил. Чемпион мира Александр Логинов и вовсе выдал лучший эстафетный этап в своей карьере. Быстрая и точная стрельба, высокая скорость на трассе — такой Логинов и в личных гонках будет конкурентоспособен. Команда стала ровной и сильной, а ведь есть еще и резерв — к примеру, на Кубке IBU зажег Антон Бабиков.

Но главное открытие эстафеты — выступление молодежи на первых двух этапах. Первым на дистанцию вышел Карим Халили, который пока что не в лучших своих кондициях, но уже постепенно набирает форму. По крайней мере, перед стартом он выглядел уверенным и спокойно разговаривал с телевизионщиками. Стойкость Карим показал и на первом огневом рубеже. Отработал быстро, чисто и уходил в тройке лидеров. Неплохо действовал Халили и по дистанции — возможно, даже немного не рассчитал силы. На стойке было видно, что парень тяжело дышал и едва не зашел на штрафной круг. В любом случае, ходом ошибки свои он отработал и подарил нам отличное начало. Поддержал удаль Халили и Даниил Серохвостов. Он впервые попал в состав эстафеты на Кубке мира и выдал отличный этап. Всего два промаха и лучший ход! 22-летний парень обставил Тарьея Бо и не оставил шансов австрийцу Симону Эдеру. Который, кстати, теоретически мог бы быть и его отцом — разница в возрасте 16 лет!

— Я очень рад, что ребята настолько хорошо себя проявили, — сказал «Известиям» четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. — Чувствуется, что у наших биатлонистов появилась уверенность, что можно бороться за призовые места и даже побеждать. Особенно отмечу выступление Халили и Латыпова. Это молодые и очень неплохие ребята. Я желаю им только побед. Неплохая может быть у нас и эстафета, если тренеры не перегрузят наших биатлонистов. Находясь 28 лет в биатлоне: будучи 14 лет спортсменом и столько же лет во главе СБР, я всегда перед стартами сбавлял нагрузки почти до минимума. Ведь спортсменам нужна свежесть. Именно поэтому на последних кругах мы видим усталость у наших биатлонистов. Если у тренеров хватит ума, то, дай Бог, все будет.

А вот о женской сборной вновь нельзя сказать ничего утешительного. Хотя надежда на реанимацию команды еще существует. Но ее все меньше и меньше. Единственное светлое пятно на терпящем свободное падение корабле Михаила Шашилова – Кристина Резцова. В отличие от других наших девушек, Резцова-младшая не теряется после первой же неудачи, а делает выводы из ошибок и работает на будущее. В воскресенье она провела выдающийся этап и передавала эстафету с расчетом за битву на золото. Тем обиднее, что остальные девушки ее порыв не поддержали. В интервью после дистанции она даже удивлялась необходимости за них оправдываться.

— Что я должна сказать? Я не могу говорить за других, я не знаю, как они себя чувствовали, что происходило, – заявила Резцова.

Снова есть вопросы к ходу Ульяны Нигматуллиной, которая выдала худший круг перед финишем. Непонятно, на что рассчитывала Светлана Миронова. Она выдала три промаха и похоронила пусть на тот момент уже небольшие, но еще остававшиеся на третьем этапе шансы на медаль. Сама Светлана объясняет проблемы на рубеже необходимостью наращивать темп, но ведь и на лыжне Миронова смотрелась не сказать, чтобы убедительно. И все же Нигматуллина и Миронова – наши лидеры, вопросов к их участию в эстафете нет. Но какой смысл был ставить на втором этапе Ларису Куклину? Сезон у нее пока не задается, она растеряла стрельбу, а ходом никогда и не выделялась. Так на что и рассчитывать? Шашилов признал вину за поражение, только вот в сторону талантливых юниорок пока не смотрит.

17 лет спустя

На втором этапе Кубка мира в Лилехаммере наши лыжники не слишком удачно выступили в личных гонках, зато взяли реванш в эстафетах. И если финишное сражение норвежца Йоханнеса Клебо и россиянина Сергея Устюгова принесло нашей мужской команде только серебро, то девушки преподнесли настоящую сенсацию. За спиной у российского квартета остались сразу два безусловных лидера женских лыж — норвежки и шведки. Это первая победа россиянок в классической эстафете с Олимпиады 2006 года. А на Кубках мира подобного не случалось с 12 декабря 2004 года – со времен Юлии Чепаловой и Евгении Медведевой-Арбузовой.

Юлия Ступак выдержала бурю стартового этапа. Наталья Непряева на втором удержалась за шведкой Фридой Карлссон, лидером Кубка мира. На третьем этапе Сорина не позволила уйти в отрыв самой Терезе Йохауг. Ну а на четвертом зажгла 20-летняя Вероника Степанова.

— Нынешняя победа — результат системы работы нашей федерации, — призналась «Спорт-Экспрессу» Вероника Степанова. — Вот начиная с района, края и заканчивая основной сборной. Можно считать меня выходцем этой системы. Перед стартом все говорили, кто такая эта Степанова? Да пускай говорят сколько угодно. Мы тоже уже всех изучили как облупленных. Понимаю, что сегодня я была для всех темной лошадкой. Больше не буду? Ну, ничего.

— Это, конечно, очень неожиданная победа. Приятно, что новая команда, новые люди достигли такого успеха, — сказал «Известиям» бывший старший тренер женской сборной России по лыжным гонкам Данил Акимов. — Хочется верить, что Степанова сможет закрепиться на таком уровне.

Конечно, в мужской эстафете с самого начала было понятно, что противостоять норвежцам на этой трассе невозможно. Дело в том, что круг тут легкий. Убегать практически негде: один подъемчик на круг. А замыкающий у хозяев трассы — Йоханнес Клебо. Лучший финишер мира. Понятно, что скинуть его нереально. А на заключительной прямой он разделается с кем угодно. Так оно и получилось. За исключением того, что Сергей Устюгов все же дал трехкратному олимпийскому чемпиону красивый бой. И в итоге соперников разделило всего лишь 0,2 секунды.