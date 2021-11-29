Стон в Руке: лыжники радуют медалями, биатлонисты — казусами

Официальный зимний сезон в лыжах и в биатлоне стартовал. Результаты получились прямо противоположными. Лыжникам пришлось гоняться в финской Руке в откровенно экстремальных условиях, особенно для конца ноября. Все три дня соревнований температура держалась в районе –20 градусов, а в воскресенье опустилась до –23. Но это не помешало российским спортсменам собрать целую коллекцию медалей на финском этапе. А вот биатлонисты предсказуемо остались без подиума, но удивили своей неорганизованностью. Евгений Гараничев забыл палки, Светлана Миронова опоздала на старт, а Эдуард Латыпов потерял финиш.

Звезда Терентьева

Женскую гонку лыжниц в Руке даже перенесли из-за мороза, да и проведение мужского пасьюта до последнего момента было под вопросом. Вышла парадоксальная ситуация. У женщин вышли на старт все лидеры, и победу предсказуемо одержала норвежка Тереза Йохауг. Ее соотечественница Хайди Венг была третьей, а серебро взяла шведка Фрида Карлссон. Накануне она отморозила пальцы рук и даже побывала в больнице, но спустя сутки все равно вышла на старт. Россиянки Татьяна Сорина и Юлия Ступак тоже попробовали пробежать, но в итоге сошли из-за проблем с дыханием.

А вот у мужчин лидеры норвежской команды не последовали примеру своих дам и от выступлений отказались. В итоге получился чемпионат России на выезде: победил Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артем Мальцев.

Стон в Руке_2 Российский лыжник Александр Большунов (в центре), ставший победителем гонки преследования на дистанции 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии Фото: TASS/Zuma

— Русские могут посчитать нас неженками? Пусть так, — заявил местной Dagbladet лидер норвежцев Йоханнес Клэбо. — Посмотрим, что будет в феврале.

— Отказ норвежцев от гонки — это неуважение к организаторам и стране проведения этапа, — сказал «Известиям» призер чемпионата мира Сергей Крянин. — Они же прикладывали огромные усилия, чтобы эти гонки состоялись. Плюс очки в Кубке мира тоже никому не помешают. Что касается мороза, тут нужно уметь правильно разминаться и одеваться для таких условий. Сейчас это гораздо проще, чем было в мои времена. Мы сами что-то придумывали, а сейчас есть специальное нижнее белье, чтобы защитить все, что тебе дорого, теплые рукавицы, пластыри и так далее.

Днем раньше, пока было чуть теплее, норвежцы выступали. Но и там в индивидуальной гонке классикой россияне уступили только признанному специалисту этого стиля финну Иво Нисканену. Дальше места на подиуме оккупировали россияне: Алексей Червоткин был вторым, а стремительно восстанавливающийся после стоматологической операции Большунов — третьим.

Стон в Руке_1 Российский лыжник Александр Терентьев на церемонии награждения на этапе Кубка мира в Финляндии Фото: TASS/EPA/KIMMO BRANDT

Ну а главное чудо этапа случилось в пятницу. 22-летний Александр Терентьев, который впервые в карьере начинал сезон на Кубке мира, просто вынес в финале спринта всех, включая самого Клэбо. Причем убрал трехкратного олимпийского чемпиона его же оружием — сумасшедшим спринтом в гору. Теперь Терентьеву, который тренируется вместе с Большуновым у Юрия Бородавко, гарантировано место на Олимпийских играх в Пекине.

— Терентьев на данный момент единственный человек в мире, который на финише спринта может бороться с Клэбо, — продолжил Сергей Крянин. — Дальше посмотрим на него в коньковых спринтах, на динамику по ходу сезона. Но парнишка молодой и очень талантливый. Теперь главное, чтобы он сохранил себя в этой форме и не поймал «звезду» после первой победы.

Маршрут перекроен

Если у лыжников мы поражались спринту Терентьева или отваге Большунова, то биатлонисты в этот уикенд удивляли иначе. Не было дня, чтобы команда обошлась без обидных казусов. В индивидуальной гонке наш лидер Светлана Миронова опоздала на старт из-за проблем с креплением. На следующий день в спринте у Мироновой случились проблемы с винтовкой, и она, проведя на рубежах больше всего времени среди всех участниц, с трудом попала в первую сотню. В той же гонке Эдуард Латыпов на фоне усталости перепутал финишные коридоры и вместо четвертого места занял только седьмое.

Ну и, наконец, история века от Евгения Гараничева. Выходя на старт, он забыл.... палки. Вернулся за ними, потерял на этом секунд 30–40, но все равно установил абсолютный антирекорд — 113-е место в спринте. Ниже вообще никто в российской истории не опускался.

— Вируса разгильдяйства в команде нет, — считает двукратный чемпион мира Дмитрий Васильев. — Все эти казусы — просто стечение обстоятельств. Очень сложно представить себе, как можно забыть палки, но всякое бывает. Вон Даша Домрачева могла вместо лежа стрелять стоя или по чужой установке. В пылу азарта иногда переклинивает.

Стон в Руке_3 Российский биатлонист Эдуард Латыпов во время гонки в Эстерсунде Фото: TASS/Zuma/Maxim Thore

Конфликтовавший в межсезонье с тренером Матвей Елисеев к антирекорду Гараничева, конечно, не приблизился, но ушел не так далеко — 78-е место в спринте и 30-е в индивидуалке с одним промахом. После этого Матвей заявил, что возможно, возьмет паузу в выступлениях на Кубке мира. А в его неудовлетворительной форме виноват... некачественный изотоник, который ему предложили в сборной в период летней подготовки.

— Конечно, изотоник не может таким образом влиять на форму спортсмена, — уверен Дмитрий Васильев. — Проблема Матвея — исключительно у него в голове. Как к спортсмену я к нему отношусь хорошо, но как к человеку — отрицательно. Не может профессиональный спортсмен позволять себе подобных высказываний в публичном пространстве о своем тренере. Он тренируется за счет государственных средств, а значит, обязан соблюдать корпоративную этику.

Решать свои проблемы Елисеев и Гараничев теперь отправляются на Кубок IBU. Их места в основе в ближайший уикенд займут Александр Поварницын и Василий Томшин. Состав женской команды пока остается без изменений.