Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежский спортсмен Стурла Легрейд в субботу, 27 ноября, победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Второе место занял другой норвежец Тарьей Бе. Следом идет французский биатлонист Симон Дестье.

Самый лучший показатель среди российских спортсменов показал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место. На финише россиянин перепутал створы, из-за чего потерял время и ухудшил свой результат, сообщает «Спорт-Экспресс».

Прошедшее состязание стало первой мужской гонкой в новом сезоне Кубка мира. В женской индивидуальной гонке победила чешка Маркета Давидова.

12 октября Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение аннулировать результаты россиянки Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи. В прошлом году Спортивный арбитражный суд (СAS) признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил.

Также IBU убрал из протоколов Игр-2014 результат женской сборной России в эстафете. Россиянки заняли второе место, уступив команде Украины, однако лишились награды из-за обвинений в отношении Зайцевой.