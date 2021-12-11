Прямой эфир
Общество
Опубликована запись переговоров пилотов при экстренной посадке в Шереметьево
Происшествия
Из-за урагана в американском штате Кентукки погибло более 70 человек
Спорт
Конькобежка Голикова выиграла 500-метровку на этапе Кубка мира
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины объяснил причину своего поведения у блокпоста в Донбассе
Политика
Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е
Общество
Болельщик умер на стадионе после матча «Крылья Советов» — «Рубин»
Мир
Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Общество
На улицах Москвы включили праздничное освещение
Происшествия
Открытое горение на складе в Ростове-на-Дону ликвидировали

Васильев похвалил женскую сборную РФ по биатлону на этапе Кубка мира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев 11 декабря похвалил женскую сборную за серебро по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Соревнования состоялись ранее в этот день, россиянки заняли второе место. В составе российской команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Четверка удалая: как наши лыжницы взяли историческую награду в Норвегии
В биатлоне у России тоже есть медаль Кубка мира, но результаты девушек очень и очень печалят

«Девчонки — молодцы, за исключением Мироновой и Нигматуллиной, которые на стойке чуть не застрелились, но все-таки справились», — приводит слова Васильева «Спорт-Экспресс».

По его словам, биатлонистка Васнецова неплохо прошла первый этап, хотя ей и потребовались дополнительные патроны, чтобы завершить стрельбу.

При этом о Резцовой он отозвался как о спортсменке, «творившей чудеса» на последнем этапе.

«Промежуточный результат хороший, но его надо закреплять», — сказал Васильев изданию.

Как отметил двукратный олимпийский чемпион сборной России, у российских спортсменов есть «реальные шансы» именно в эстафетных гонках, поэтому следует сделать на них особый акцент на предстоящих Олимпийских играх в Пекине.

«Сегодняшний пьедестал тому доказательство. Но давайте не будем расслабляться и не будем забывать, что норвежки, немки и те же француженки обязательно поправятся к Играм в Пекине. А там еще могут включиться и белоруски, которые уже показали свою боеспособность. Пять конкурентных команд, с которыми не так просто бороться на Олимпиаде», — заключил бывший биатлонист.

Ранее в субботу бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал хорошим результатом серебро сборной РФ в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021