Васильев похвалил женскую сборную РФ по биатлону на этапе Кубка мира

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев 11 декабря похвалил женскую сборную за серебро по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Соревнования состоялись ранее в этот день, россиянки заняли второе место. В составе российской команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

«Девчонки — молодцы, за исключением Мироновой и Нигматуллиной, которые на стойке чуть не застрелились, но все-таки справились», — приводит слова Васильева «Спорт-Экспресс».

По его словам, биатлонистка Васнецова неплохо прошла первый этап, хотя ей и потребовались дополнительные патроны, чтобы завершить стрельбу.

При этом о Резцовой он отозвался как о спортсменке, «творившей чудеса» на последнем этапе.

«Промежуточный результат хороший, но его надо закреплять», — сказал Васильев изданию.

Как отметил двукратный олимпийский чемпион сборной России, у российских спортсменов есть «реальные шансы» именно в эстафетных гонках, поэтому следует сделать на них особый акцент на предстоящих Олимпийских играх в Пекине.

«Сегодняшний пьедестал тому доказательство. Но давайте не будем расслабляться и не будем забывать, что норвежки, немки и те же француженки обязательно поправятся к Играм в Пекине. А там еще могут включиться и белоруски, которые уже показали свою боеспособность. Пять конкурентных команд, с которыми не так просто бороться на Олимпиаде», — заключил бывший биатлонист.

Ранее в субботу бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал хорошим результатом серебро сборной РФ в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).