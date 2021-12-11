Драчев оценил серебро женской сборной России по биатлону на этапе Кубка мира
Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал серебро сборной РФ в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Девочки отработали сегодня хорошо. Были дополнительные ошибки, но они не повлияли на результат — они справились и уверенно заняли второе место. Этот результат для нашей команды очень важен с психологической точки зрения, потому что в личных гонках у наших спортсменок вообще ничего не получается. Но в эстафете они всё-таки смогли справиться», — цитирует Драчева «Спорт-Экспресс» 11 декабря.
Соревнования состоялись ранее в этот день, россиянки заняли второе место.
В составе российской команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.
Первыми стали шведы, а третье место заняла сборная Франции.