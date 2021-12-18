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Уголовное дело возбудили после пожара на «Северной верфи» в Петербурге

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Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после пожара, возникшего на строящемся корвете «Проворный» на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба)», — указано в публикации.

По данным следствия, происшествие повлекло за собой причинение крупного ущерба.

Организован комплекс следственных мероприятий, нацеленных на установление причин возгорания. Так, в ходе расследования осуществляется осмотр места пожара, проводятся допросы, назначаются экспертизы.

Пожар на корабле в Большой Турухтанной гавани завода «Северная верфь» начался накануне около 18:00. В 22:49 огонь был локализован. По данным источника, площадь пожара составила 300 кв.м.

В результате возгорания пострадали три человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном. Уточнялось, что при тушении пострадали двое пожарных. Позднее были названы их имена.

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