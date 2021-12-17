Пожар на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге локализован

Пожар на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, где загорелся корвет «Проворный», локализован. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«В 22:49 огонь локализован», — говорится в сообщении.

Ранг сложности пожара понижен с четвертого до второго.

Всего в результате пожара травмы получили четыре человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал «Известиям», что корпус строящегося корвета проекта 20385 «Проворный» при пожаре повреждений не получил, однако серьезно пострадала надстройка и главное антенно-мачтовое устройство корабля.