При возгорании на верфи в Санкт-Петербурге пострадали двое пожарных

Двое пожарных пострадали при тушении возгорания, возникшего на корвете «Проворный» на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил источник в медицинских службах.

«При тушении пожара травмированы двое пожарных. Они госпитализированы с ожогами. Состояние одного тяжелое, второго — средней степени тяжести», — приводит слова источника ТАСС.

Он отметил, что пострадали помощник начальника караула и пожарный пожарно-спасательной части № 91. Оба пожарных госпитализированы во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС РФ. У них ожоги тела и конечностей.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал «Известиям», что корпус строящегося корвета проекта 20385 «Проворный» при пожаре повреждений не получил, однако серьезно пострадала надстройка и главное антенно-мачтовое устройство корабля.

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что в тушении участвуют 89 человек и 22 единицы техники.

Ракетный корвет «Проворный» — второй корабль проекта 20385. Он оснащен крылатыми ракетами, сверхдальнобойной зенитной системой и мощным радиолокатором, способным засекать цели за сотни километров.