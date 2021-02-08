«Проворным» темпом: новейший российский корвет идет на северо-восток

Охотское море, Камчатку и арктическое побережье России прикроет новейший ракетный корвет «Проворный». Это второй корабль проекта 20385. Он оснащен крылатыми ракетами, сверхдальнобойной зенитной системой и мощным радиолокатором, способным засекать цели за сотни километров. Зоной ответственности корвета станут Берингов пролив, Чукотка и северо-восточное побережье. С вводом в строй нового корабля судоходство по Севморпути станет безопаснее, утверждают эксперты.

Все на ТОФ

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение о размещении корвета «Проворный» принято. Он войдет в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и будет базироваться на Камчатке. Корабль уже построен и сейчас готовится к швартовым испытаниям. Его экипаж сформирован из военнослужащих 114-й бригады охраны водного региона и приступил к освоению корабля. Ожидается, что до конца этого года корвет будет передан флоту и начнет службу на северо-восточных рубежах страны. Не исключено, что эти сроки сдвинут, отметили собеседники «Известий»

«Проворный» — второй представитель серии. Головной корабль проекта 20385 «Гремящий» был передан флоту 29 декабря прошлого года. Тогда главком ВМФ адмирал Николай Евменов отметил, что первый корвет будет передислоцирован к месту несения службы на Тихоокеанский флот. А всего, по словам адмирала, в перспективе будет построено и направлено на ТОФ еще шесть корветов.

Новейшие относительно крупные корабли Россия отправляет на Камчатку впервые за десятилетия, пояснил военный историк Дмитрий Болтенков.

— В советское время у берегов полуострова несли службу много крупных кораблей, — рассказал он «Известиям». — Именно там начинал службу флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг», базирующийся сейчас в Приморье. В последние десятилетия на Камчатке не было сколь-нибудь серьезных сил. Сейчас там создается современная мощная группировка.

По словам эксперта, корабли проекта 20385 смогут выполнять целый ряд задач: прикрытие базы подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке, патрулирование северного побережья Тихого океана и восточной части Северного Ледовитого океана, в том числе участок Северного морского пути. Присутствие в районе таких современных кораблей сделает судоходство по этому маршруту безопаснее.

Корветы проекта 20385 предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, а также для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками.

Корабли имеют водоизмещение более 2 тыс. т, длину 104 м, ширину 13 м. Они развивают скорость хода до 27 узлов и имеют дальность плавания до 4 тыс. миль. Корабли несут на борту ракетный комплекс «Калибр-НК», 100-мм артиллерийскую установку, противолодочный комплекс «Пакет». На палубе может размещаться противолодочный вертолет.

В 2019 году президент России посетил строившийся тогда головной корабль проекта 20385. Командир корабля Роман Довагайлов рассказал главе государства об особенностях корабля и, в частности, о том, что в перспективе на нем могут быть размещены гиперзвуковые ракеты «Циркон». Президент, обращаясь к главе военного ведомства, заявил, что «Циркон» обязательно будет». Осенью прошлого года новейшая гиперзвуковая ракета была дважды успешно испытана. Как указывали в Минобороны, начало серийных поставок «Цирконов» на флот запланировано на 2022 год. До сих пор ни у одной армии мира нет средств, способных с высокой вероятностью перехватить такую ракету.

Серьезный «Заслон»

Для защиты от ударов с воздуха у корабля есть новейший зенитный ракетный комплекс «Редут». В его состав входит радиолокационная станция (РЛС) «Полимент» с четырьмя фазированными антеннами. Ракеты размещаются в установках вертикального пуска, состоящих из модулей по четыре или восемь ячеек каждый. В итоге комплекс может обстреливать до 16 целей одновременно. Его практическая дальность — 400 км.

Корабли спроектированы по стелс-технологии, надстройки изготовлены из многослойных композиционных материалов, что серьезно уменьшило заметность корветов в радиолокационном диапазоне.

Кроме того, новые корабли получат радиолокационные комплексы (РЛК) «Заслон», которые дадут возможность обнаружить на расстоянии в сотни километров даже малозаметные воздушные и морские объекты. Они способны эффективно находить выполненные по стелс-технологии аппараты на расстоянии 75 км, а более простые цели — не менее чем за 300 км.

Антенный блок «Заслона» закреплен в основании мачты и внешне напоминает пирамиду с большим количество граней, за каждой из которых скрыты стационарные приемо-передающие устройства, которые отслеживают перемещения различных объектов. Операторы РЛК могут получать на экранах точную и непрерывную картинку о воздушной, надводной и наземной обстановке в режиме реального времени. На традиционных установках она прерывается из-за вращения приемо-передающего блока. В состав комплекса входят аппаратная, командный пункт, посты высокочастотных и радиотехнических приборов.

«Известия» уже сообщали, что помимо корветов проекта 20385 на Тихий океан направят также несколько кораблей серии 20380. В декабре флоту был передан корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», который решили направить служить во Владивосток. Завершается строительство следующего корабля серии «Резкий». По плану он должен пройти испытания и войти в состав ТОФ до конца этого года.