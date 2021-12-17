Источник рассказал о повреждениях корвета при пожаре на верфи в Петербурге

Корпус строящегося корвета проекта 20385 «Проворный» при пожаре на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге повреждений не получил, однако серьезно пострадала надстройка и главное антенно-мачтовое устройство корабля. Об этом «Известиям» в пятницу, 17 декабря, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

На корвете в пятницу не велись активные работы. Как отметил собеседник, причины, по которым возникло возгорание, пока неясны.

По данным «Известий», в результате пожара пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как средней тяжести, еще двое находятся в удовлетворительном состоянии. Двое потерпевших доставлены в стационар.

Пожар вспыхнул ранее в этот день. По имеющимся данным, загорелся неэксплуатируемый корабль в Большой Турухтанной гавани. Огнем охвачено более 800 кв. м.

В Объединенной судостроительной корпорации подтвердили, что на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге произошел пожар на строящемся корабле «Проворный». В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что в тушении участвуют 89 человек и 22 единицы техники.

Ракетный корвет «Проворный» — второй корабль проекта 20385. Он оснащен крылатыми ракетами, сверхдальнобойной зенитной системой и мощным радиолокатором, способным засекать цели за сотни километров.