В ОСК подтвердили данные о пожаре на заводе «Северная верфь» в Петербурге

Пожар на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге произошел на строящемся корабле «Проворный». Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«На заводе «Северная верфь» произошло возгорание на строящемся заказе — корвете проекта 20385», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к работе по локализации и тушению привлечены силы противопожарной команды и МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что в тушении участвуют 89 человек и 22 единицы техники.

О пожаре стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что площадь пожара составляла более 80 кв. м.

По данным «Известий», в результате происшествия пострадали три человека, один из них находится в состоянии средней тяжести, еще двое находятся в удовлетворительном состоянии. Двое потерпевших доставлены в стационар. Предварительно, ранения получили рабочие завода.

Ракетный корвет «Проворный» — второй корабль проекта 20385. Он оснащен крылатыми ракетами, сверхдальнобойной зенитной системой и мощным радиолокатором, способным засекать цели за сотни километров.

В феврале источники в военном ведомстве рассказали «Известиям», что корвет «Проворный» войдет в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и будет базироваться на Камчатке. Ожидается, что до конца следующего года корвет будет передан флоту и начнет службу на северо-восточных рубежах страны.