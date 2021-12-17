В ОСК подтвердили данные о пожаре на заводе «Северная верфь» в Петербурге
Пожар на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге произошел на строящемся корабле «Проворный». Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
«На заводе «Северная верфь» произошло возгорание на строящемся заказе — корвете проекта 20385», — говорится в сообщении.
Уточняется, что к работе по локализации и тушению привлечены силы противопожарной команды и МЧС.
В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что в тушении участвуют 89 человек и 22 единицы техники.
О пожаре стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что площадь пожара составляла более 80 кв. м.
По данным «Известий», в результате происшествия пострадали три человека, один из них находится в состоянии средней тяжести, еще двое находятся в удовлетворительном состоянии. Двое потерпевших доставлены в стационар. Предварительно, ранения получили рабочие завода.
Ракетный корвет «Проворный» — второй корабль проекта 20385. Он оснащен крылатыми ракетами, сверхдальнобойной зенитной системой и мощным радиолокатором, способным засекать цели за сотни километров.
В феврале источники в военном ведомстве рассказали «Известиям», что корвет «Проворный» войдет в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и будет базироваться на Камчатке. Ожидается, что до конца следующего года корвет будет передан флоту и начнет службу на северо-восточных рубежах страны.