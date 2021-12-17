Три человека пострадали при пожаре на верфи в Санкт-Петербурге

Три человека пострадали в результате пожара, начавшегося в Санкт-Петербурге на территории судостроительного завода «Северная Верфь» в пятницу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе городской станции скорой помощи.

Отмечается, что в результате пожара пострадали три человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном.

По имеющимся данным, загорелся неэксплуатируемый корабль в Большой Турухтанной гавани. Площадь пожара составляет более 80 кв. м.

По информации портала 78.ru, в результате инцидента пострадали четыре человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В июле в результате пожара на катере в Охотском море в районе Куприяновского мыса погиб один человек, им был государственный инспектор. Судно Lamor 7500 с признаками пожара примерно в 170 м от берега обнаружили рыбаки.