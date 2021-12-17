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Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на корвете в Петербурге

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В распоряжении «Известий» оказались новые данные о состоянии пострадавших при пожаре на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Всего пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как средней тяжести, еще двое находятся в удовлетворительном состоянии. Двое потерпевших доставлены в стационар.

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Как сообщил источник «Известий», пожар произошел на строящемся корабле «Проворный». Уточняется, что экипажа в момент возгорания на корвете не было, а все пострадавшие — это сотрудники завода, которые работали на стройке.

Как информировали в экстренных службах, в настоящее время площадь пожара достигла 800 кв. м, ему присвоен 4-й ранг сложности. В тушении огня принимают участие 168 человек и 42 единицы техники.

О том, что три человека пострадали в результате пожара на верфи в Петербурге, стало известно ранее в пятницу. По имеющимся данным, загорелся неэксплуатируемый корабль в Большой Турухтанной гавани. На тот момент площадь пожара составляла более 80 кв. м.

Также сведения о том, что на заводе «Северная верфь» произошло возгорание на строящемся заказе — корвете проекта 20385, подтвердили в Объединенной судостроительной корпорации. Там сообщили, что к работе по локализации и тушению привлечены силы противопожарной команды и МЧС.

Ракетный корвет «Проворный» — второй корабль проекта 20385. Он оснащен крылатыми ракетами, сверхдальнобойной зенитной системой и мощным радиолокатором, способным засекать цели за сотни километров.

В феврале источники в военном ведомстве рассказали «Известиям», что корвет «Проворный» войдет в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и будет базироваться на Камчатке. Ожидается, что до конца следующего года корвет будет передан флоту и начнет службу на северо-восточных рубежах страны.

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