Стали известны имена двух пострадавших при тушении корвета «Проворный»

Стали известны имена двух пожарных, пострадавших во время тушения корвета «Проворный» на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 17декабря, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что это Сергей Г. и Александр Л.

Всего в результате пожара травмы получили четыре человека, состояние одного из оценивается как тяжелое.

Возгоранию присвоен наивысший ранг сложности, огонь распространился на площади в 800 кв. м. По информации телеканала, на корвете находятся баллоны со сжиженным газом.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал «Известиям», что корпус строящегося корвета проекта 20385 «Проворный» при пожаре повреждений не получил, однако серьезно пострадала надстройка и главное антенно-мачтовое устройство корабля.

В тушении участвуют 89 человек и 22 единицы техники.

Ракетный корвет «Проворный» — второй корабль проекта 20385. Он оснащен крылатыми ракетами, сверхдальнобойной зенитной системой и мощным радиолокатором, способным засекать цели за сотни километров.