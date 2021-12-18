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Площадь горения на «Северной верфи» составила 300 кв. м

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Площадь пожара на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге составила 300 кв.м. Об этом сообщает в субботу, 18 декабря, источник РЕН ТВ.

Ранее источник «РИА Новости» сообщил, что огнем была охвачена площадь в 800 кв.м.

Пожар произошел 17 декабря на корабле в Большой Турухтанной гавани завода «Северная верфь» Санкт-Петербурга. В результате пожара пострадали три человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном.

Следственный комитет России (СК РФ) начал проверку по факту пожара на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

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