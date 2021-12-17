Площадь пожара на «Северной верфи» в Петербурге достигла 800 кв. м

Площадь пожара на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге выросла до 800 кв. м. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Площадь пожара на строящемся военном судне выросла до 800 кв. м», — говорится в сообщении.

При тушении возгорания двое пожарных госпитализированы с ожогами легкой и средней степени тяжести, передает RT. Сотрудники скорой остаются на месте происшествия. Тушение пожара продолжается, передает НСН.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате пожара пострадали три человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном.

По имеющимся данным, загорелся неэксплуатируемый корабль в Большой Турухтанной гавани.