СК начал проверку по факту пожара на «Северной верфи» в Петербурге
Следственный комитет России (СК РФ) начал проверку по факту пожара на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская в пятницу, 17 декабря.
«Следователи работают на месте происшествия. Организована проверка», — рассказала она ТАСС.
Пожар произошел 17 декабря на корабле в Большой Турухтанной гавани завода «Северная верфь» Санкт-Петербурга. В результате пожара пострадали три человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном.
На данный момент площадь пожара достигла 800 кв. м. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности.