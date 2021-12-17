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СК начал проверку по факту пожара на «Северной верфи» в Петербурге

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Следственный комитет России (СК РФ) начал проверку по факту пожара на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская в пятницу, 17 декабря.

«Следователи работают на месте происшествия. Организована проверка», — рассказала она ТАСС.

Пожар произошел 17 декабря на корабле в Большой Турухтанной гавани завода «Северная верфь» Санкт-Петербурга. В результате пожара пострадали три человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном.

На данный момент площадь пожара достигла 800 кв. м. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности.

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