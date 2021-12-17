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В Белом доме обсудят с союзниками предложения России по безопасности
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В Белом доме обсудят с союзниками предложения России по безопасности

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Белый дом обсуждает с партнерами предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности. Об этом 17 декабря заявила журналистам представитель администрации США Дженнифер Псаки в ходе брифинга.

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Без мнения партнеров предложения Москвы Вашингтон рассматривать не будет, отметила она.

«Мы не поступимся ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне», — объяснила она позицию Белого дома.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова начать переговоры с США по гарантиям безопасности 18 декабря. МИД РФ в свою очередь опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Документы переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из проектов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия предложила Соединенным Штатам провести переговоры по безопасности в Женеве. Он уточнил, что для этих переговоров Москва уже сформировала команду. Дипломат призвал американских коллег определиться, в свою очередь, со своим составом.

По словам Рябкова, втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса является неприемлемой угрозой для безопасности.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

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