Эффективность российских вакцин против «Омикрона» оценят до конца года

Все российские вакцины от коронавируса в настоящее время проверяются на эффективность в отношении штамма «Омикрон», исследование препаратов займет еще примерно две-три недели. Об этом 17 декабря сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы проверяем изменчивость данного штамма, смотрим на то, как он меняется и как себя ведет. Все научные учреждения в РФ, разрабатывавшие вакцины от коронавируса, которые находятся в обороте на российском рынке, сейчас проверяют эффективность своих вакцин в плане уровня воздействия на «Омикрон», — сказала она.

В то же время на вопрос, сколько времени может занять оценка эффективности отечественных вакцин, вице-премьер ответила, что это займет максимум две-три недели, то есть до конца текущего года. Голикова также предположила, что первым соответствующие выводы предоставит Центр имени Гамалеи.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что российская вакцина «Спутник V»работает эффективнее других препаратов в борьбе со штаммом «Омикрон».

В этот же день Роспотребнадзор выразил обеспокоенность темпами распространения «Омикрона» в России. В ведомстве отметили, что в Великобритании и Южной Африке более чем 75% выявляемых случаев ежедневно приходится именно на этот вариант COVID-19.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что заболевшие «Омикроном» россияне или уже болели COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета вполне хватает. По его словам, тяжелых случаев заболевания данным штаммом в стране пока не зафиксировано.

Накануне Голикова заявила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По ее словам, в случае необходимости на фоне распространения в стране южноафриканского штамма возможная новая вакцина будет регистрироваться по процедуре в связи с ЧС. Вице-премьер также сообщила, что в ближайшие недели специалисты ответят на вопрос об эффективности разработанных вакцин против «Омикрона».

14 декабря Голикова указала на необходимость сохранения мер профилактики COVID-19. Она отметила, что новый вариант очень заразен, поэтому нужно продолжать ограничительные мероприятия, особенно на фоне наступающих новогодних праздников.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.