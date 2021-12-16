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В России выявили 28 486 случаев COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в России зарегистрировано 28 486 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (3322), Санкт-Петербурге (1992) и Московской области (1262).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 1133, выздоровели 37 155 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 10 131 646 случаев COVID-19, скончались 294 024 человека, полностью вылечились 8 876 788 пациентов.

14 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 11 регионах России зафиксирован рост госпитализаций с COVID-19. Наибольший рост — свыше 15% — показали два региона России. Так, в Ингушетии рост составил более 35%, на Сахалине — 25%.

Также она указала на то, что «Омикрон»-штамм коронавируса найден уже в 74 странах мира, Россия своевременно приняла меры по его нераспространению.

13 декабря глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России стабилизировалась и начала постепенно снижаться. В данный момент более 800 тыс. человек в РФ проходят лечение от СOVID-19.

В тот же день вице-премьер Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ вырос до 55,8%. Также она отметила, что в России полностью вакцинированы от коронавируса 68,8 млн граждан, одну дозу вакцины получили 75,5 млн человек.

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