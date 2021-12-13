Мурашко назвал количество болеющих COVID-19 россиян

Заболеваемость коронавирусом в России стабилизировалась и начала постепенно снижаться. В данный момент более 800 тыс. человек в РФ болеют коронавирусом. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

«В целом сегодня провакцинированы уже первым компонентом больше 75 млн человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико — более 800 тыс. [человек] сегодня одновременно болеют. Это все-таки высокая цифра», — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Он также сообщил, что угрозы жизни для пациентов с «Омикрон»-штаммом коронавируса, находящихся в России, нет, они получают минимальную терапию. Среди них много людей, у которых уже есть иммунитет к COVID-19. На этом фоне течение заболевания идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями, уточнил министр.

По его словам, исследование эффективности вакцины «Спутник V» и других вакцин к штамму «Омикрон» займут до трех недель.

«Я думаю, что это (исследование — Ред.) займет до трех недель, в общей сложности предварительно пока. Ну, работы ведутся, план работ составлен, и конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований, и с плазмой уже вакцинированных людей, для того, чтобы понять, разные титры посмотреть, посмотреть особенности поведения вируса, на культуре клеток, как он себя будет вести», — заключил Мурашко.

Ранее в этот день глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что в Великобритании скончался заболевший штаммом коронавируса «Омикрон». Он добавил, что в стране фиксируют случаи госпитализации людей с данным вариантом вируса.

Также в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о выявлении «Омикрона» у 16 из 177 вернувшихся в РФ граждан. Они все находятся под наблюдением, уточнила она. Голикова также сообщила, что отметила, что российские власти не смогут закрыть все границы из-за больших трансграничных перетоков и поездок соотечественников за рубеж в новогодние праздники.

11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения COVID-19, а также появления нового штамма «Омикрон». Речь идет о таких странах Африки, как Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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