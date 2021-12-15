Путин потребовал не задерживать модернизацию здравоохранения

Президент России Владимир Путин в среду, 15 декабря, потребовал не задерживать сроки реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Если мы так же, как и в других сферах, что-то растянем (модернизацию. — Ред.), вовремя не сделаем, то потом потребуются дополнительные деньги, чтобы не только достичь нужного нам уровня в сфере эффективной работы первичного звена здравоохранения, но и закрывать дыры, которые за это время возникли», — заявил глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он подчеркнул, что «в какую программу пальцем ни покажи — всё важно, но здравоохранение относится к числу наиболее важных вещей».

В сентябре Путин заявил о необходимости обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения. По его словам, данная цель должна быть достигнута к 2024 году.

В июле глава государства попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко обратить внимание на удовлетворенность россиян качеством медицинской помощи.

Путин указал, что, согласно данным социологических опросов, в России пока не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения.

В конце апреля президент России во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что необходимо сделать медицину в стране более доступной для граждан.