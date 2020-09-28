Контрреформа здравоохранения: что может измениться в системе ОМС

В российском здравоохранении готовятся революционные изменения, следует из законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», который есть в распоряжении «Известий». Источники сообщают, что проект подготовлен в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Предлагаемые новации существенно меняют конфигурацию ОМС в сторону сметно-распределительной системы, что идет вразрез с развивавшейся в стране страховой моделью.

Одним из ключевых пунктов реформы предполагается выделение в отдельную категорию федеральных медицинских организаций. Для них предусматривается прямое финансирование Фондом ОМС, минуя страховые медицинские организации. Таким образом, в ведении страховых компаний остаются лишь региональные медучреждения.

Это будет означать не только изменение формата финансирования, но и фактический вывод больниц федерального подчинения из-под независимого контроля страховых медицинских организаций. Что, в свою очередь, ограничит возможности получения медицинской помощи в медучреждениях по выбору застрахованного.

Как считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, данные нововведения нарушают права обращающихся за медицинской помощью

— Плохо, если этот законопроект действительно внесут в Госдуму, не посоветовавшись ни с кем. Подобные инициативы надо рассматривать в диалоге с экспертным сообществом, включая, конечно, и пациентские организации. Страховая модель предполагает ответственность страховщика за качество медицинской помощи, которую получает застрахованный, а равенство медучреждений гарантировано правом свободного выбора для пациента медицинской организации. Любые изменения в вышеуказанных принципах могут привести к нарушению прав российских пациентов.

По его мнению, выведение федеральных медучреждений в отдельную группу, которую не смогут проверять страховые медицинские организации, может обесценить труд последних лет по развитию независимой экспертизы и созданию сети страховых представителей.

— Фактически они превратятся в отношении федеральных медучреждений в большой call-центр или справочную без возможности повлиять на ситуацию в случае нарушения прав пациентов.

Что касается страховых организаций, то их также ожидает двукратное снижение финансирования: норматив расходов на ведение дел снижается от 0,5% до 1% от объема поступающих целевых средств ОМС (сейчас норматив от 1% до 2%, но по факту не превышает 1% в целом по РФ). Помимо этого, страховщикам вводятся дополнительные штрафы, притом что их возможности по контролю за качеством медицинской помощи и эффективностью расходования финансовых средств медицинскими учреждениями значительно урезаются.

Директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин отметил важность страховщиков как независимых структур в системе здравоохранения.

— Страховые медицинские организации — это единственное независимое звено в системе здравоохранения, которое находится на одной стороне с пациентом и призвано защищать его права. Потому что у страховой медицинской организации есть финансовая заинтересованность в том, чтобы пациенту была оказана качественная медицинская помощь.

По словам эксперта, очередное снижение нормативов расходов на ведение дела фактически ведет к устранению этого независимого звена.

— Если обратиться к опыту зарубежных стран, в которых действует схожая модель обязательного медицинского страхования, например Нидерландов, то везде роль страховых организаций достаточно высока, выше, чем в России. Например, они могут влиять на объем медицинских услуг, который заказывается у того или иного лечебного учреждения. Чем выше удовлетворенность застрахованного, тем больше пациентов будет направлено в эту больницу. Таким образом страховые медицинские организации стимулируют лечебные учреждения повышать качество оказываемых услуг. В России они, к сожалению, лишены возможности влиять на финансирование. Мы же идем не тем путем, которым, как мне кажется, следовало бы идти.

Из текста законопроекта напрямую следует, что «Федеральный фонд [ОМС] осуществляет отдельные полномочия страховщика», в том числе предъявляет требования медицинской организации в интересах застрахованного, осуществляет контроль объемов, срока и качества медицинской помощи, ведет собственный федеральный реестр экспертов качества медицинской помощи и так далее. Фактически ФОМС присваивает себе функцию, которую, согласно логике развития страховых принципов, государство стремилось вывести в сферу контроля независимых игроков — страховых организаций. Всё это напрямую противоречит конфигурации системы ОМС, которую государство выстраивало десятилетиями, и возвращает элементы сметно-распределительной системы.

По мнению депутата Госдумы Дениса Парфенова, новый законопроект снижает возможности независимого контроля здравоохранения.

— Мы видим очередной этап так называемой оптимизации медицины, — считает он. — Фонд медицинского страхования распоряжается огромными средствами, а подобные нововведения могут сделать его работу еще менее прозрачной. По сути, чиновники хотят в ручном режиме управлять медициной, устанавливая правила и контролируя сами себя.

Что станет с теми средствами, которые будут переданы в распоряжение федеральных медицинских организаций? Потратят ли они эти деньги на больницы или на строительство роскошных офисов, чем, например, грешил в свое время Пенсионный фонд? Вопрос, я полагаю, риторический.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно выступал против отхода от страховых принципов организации здравоохранения. «Если мы сейчас начнем ликвидировать страховые формы медицины, мы вообще перейдем к полному хаосу в этой сфере», — заявлял глава государства на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании в апреле 2018 года.

Это не первая попытка пересмотреть сложившуюся в Россию страховую модель здравоохранения за последние годы. СМИ уже писали о том, что ФОМС планирует внедрить новую государственную информационную систему (ГИС) ОМС, которая предполагает полностью электронный документооборот между Минздравом РФ, территориальными фондами, страховыми медорганизациями и клиниками. Напрямую основы системы она не затрагивает, но очевидно, что часть функций страховщиков предполагается заменить цифровыми сервисами. Нынешнюю же контрреформу можно назвать самой радикальной.

В ФОМС не смогли оперативно ответить на вопросы «Известий».