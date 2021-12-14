В России изменят закон для выдачи сертификатов привитым иностранными вакцинами

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник, 14 декабря, поручила подготовить изменения в закон для выдачи сертификатов привитым иностранными вакцинами и переболевшим COVID-19 без обращения к врачам.

«Сегодня я подписала соответствующее поручение нашим федеральным органам исполнительной власти, которые ответственны за ту или иную сферу <...> Для того чтобы в ближайшее время были приняты и подготовлены изменения в нормативные документы, которые позволяют разрешить те жизненные ситуации, которые мы вчера обсуждали», — заявила Голикова, выступая в Госдуме.

Она добавила, что речь идет о порядке получения сертификата теми, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам, а также теми, кто привился отечественными вакцинами за рубежом или привился иностранными вакцинами.

Днем ранее Голикова заявила, что гражданам, по которым в базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год. Тем, кто имеет антитела, но ПЦР у них отсутствует, будут выдавать сертификат на полгода.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить COVID-сертификат после сдачи анализа на антитела. Получить сертификат, сдав такой анализ, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

24 ноября Голикова предложила увеличить срок действия сертификата для переболевших с полугода до года. Президент России Владимир Путин данную инициативу поддержал.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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