Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить COVID-сертификат

Россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить COVID-сертификат после сдачи анализа на антитела. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода», — сказала она в ходе выступления в Госдуме.

По ее словам, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

7 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привиты более 72 млн граждан, а 65 млн прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

6 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что от коронавируса вакцинировано 44% населения мира. Она подчеркнула, что главной целью сейчас является вакцинация 70% населения мира к середине 2022 года.

2 декабря помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что новые сертификаты для переболевших коронавирусом в России будут действовать в течение года, а ранее выданные документы будут продлены.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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