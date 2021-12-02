Минздрав продлил действие ковид-сертификатов до года

Новые сертификаты для переболевших коронавирусом будут действовать в течение года. Ранее выданные документы продлеваются, сообщил в четверг, 2 декабря, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Сертификат о перенесенной ковид-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до года со дня выздоровления» — цитирует Кузнецова ТАСС.

Он добавил, что техническая процедура продления завершится в ближайшее время, и все необходимые решения о продлении сертификатов приняты.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что повторное заболевание коронавирусом среди уже переболевших встречается в 0,74% случаев, поэтому было принято решение продлить действие сертификатов о перенесенном ковиде автоматически для всех, кто переболел в течение последнего года.

Ранее в этот день Минздрав сообщил о намерении упростить правила получения медицинского отвода от прививки против COVID-19. Решить эту задачу по всей стране к 1 февраля 2022 года, но москвичи смогут получать справки уже с этого четверга.

10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

В тот же день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. Саму вакцинацию, по словам ученого, нужно сделать обязательной.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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