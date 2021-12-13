Голикова рассказала о выдаче сертификатов людям с антителами к COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 13 декабря рассказала, что сертификаты о перенесенном COVID-19 будут выдавать по уровню антител.

Гражданам, по которым в существующих базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года, и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год, без ПЦР, но с антителами, — на полгода.

«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат да или нет. Соотносить эти данные по этому человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел и срок действия этого документа будет устанавливаться на год», — сообщила вице-премьер.

Также стало известно, что граждане, которые получили медицинский отвод в отношении вакцинации от коронавируса, по законопроекту о введении QR-кодов, будут допускаться в общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста.

«Для граждан, которые имеют медотвод или будут иметь медотвод (от вакцинации от коронавируса), предполагается получение ПЦР-теста. Его сертификат будет активен в том случае, если при предъявлении при посещении какого-то мероприятия одновременно в нем будут данные об отрицательном ПЦР-тесте», — сказала Голикова.

По ее словам, в настоящее время прорабатывается перечень противопоказаний к вакцинации, который будет представлен в декабре и разослан в регионы.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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