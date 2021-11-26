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Сертификат для переболевших COVID-19 автоматически продлят до года

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Сертификат о статусе переболевшего COVID-19 будет продлен до года автоматически для всех, кто перенес болезнь в течение последних 12 месяцев. Об этом 26 ноября сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«По сертификату переболевшего. Сертификат будет автоматами продлен для всех, у кого было заболевание в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления», — сказал он

Мурашко добавил, что в настоящее время вносятся соответствующие документы.

Новость дополняется.

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