Сертификат для переболевших COVID-19 автоматически продлят до года

Сертификат о статусе переболевшего COVID-19 будет продлен до года автоматически для всех, кто перенес болезнь в течение последних 12 месяцев. Об этом 26 ноября сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«По сертификату переболевшего. Сертификат будет автоматами продлен для всех, у кого было заболевание в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления», — сказал он

Мурашко добавил, что в настоящее время вносятся соответствующие документы.

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