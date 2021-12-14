Канцлер Австрии подтвердил поддержку «Северного потока – 2»

Австрия продолжает поддерживать газопровод «Северный поток – 2» и ожидает его скорого запуска. Об этом заявил во вторник, 14 декабря, новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Я ожидаю, что «Северный поток – 2» заработает в ближайшее время, как и планировалось. Мы сильно полагаемся на возобновляемые источники энергии в Европе. Но поскольку нам также нужны нефть и газ, важно, чтобы страны ЕС обеспечивали энергоснабжение из как можно большего числа источников и чтобы у них были соответствующие газопроводы», — сказал он в интервью Die Welt.

Австрийский канцлер подчеркнул, что СП-2 — важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в ЕС.

По его словам, какие-либо санкции в отношении газопровода «только навредят Европейскому Союзу». Кроме того, канцлер указал на то, что СП-2 не стоит использовать как рычаг давления на Москву.

«Северный поток – 2» отвечает интересам не только России, также Германия, Австрия и другие страны ЕС выиграют от строительства этого газопровода», — заявил Нехаммер.

Ранее, 13 декабря, глава МИД Австрии Александер Шалленберг выразил мнение, что попытки политиков Европы поставить под сомнение проект «Северный поток – 2» неразумны. Также в ходе встречи глав дипломатических ведомств Евросоюза в Брюсселе он заявил, что во время дискуссий о России нельзя постоянно ставить под сомнение реализацию этого проекта. Тем более, что СП-2 помогает Европе в диверсификации поставок газа.

12 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского энергетического права. Она сказала, что проблему обсуждали в ходе переговоров глав МИД стран Евросоюза.

13 декабря министр уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС. При этом член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер заявил «Известиям», что глава МИД ФРГ использует проект СП-2 в качестве инструмента политических переговоров.

В свою очередь, оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG заявила, что прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие проекта применимым правилам и нормативным требованиям.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям. Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.