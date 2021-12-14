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МИД Австрии назвал отказ от СП-2 неразумным
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МИД Австрии назвал отказ от СП-2 неразумным

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Попытки политиков Европы поставить под сомнение проект газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) неразумны. Такое заявление сделал глава МИД Австрии Александер Шалленберг в понедельник, 13 декабря.

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По его мнению, СП-2 — это приемлемый проект. Также в ходе встречи глав дипломатических ведомств Евросоюза (ЕС) в Брюсселе он заявил, что во время дискуссий о России нельзя постоянно ставить под сомнение реализацию этого проекта. Тем более, что СП-2 помогает Европе в диверсификации поставок газа.

Шалленберг также напомнил о дискуссиях, что велись в Австрии еще в 2006 году. Уже тогда власти страны говорили о необходимости диверсификации маршрутов поставок газа. И СП-2, по словам главы австрийского МИД, служит именно этой цели, передает FAZ.

13 декабря официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что необходимо дождаться правовой проверки соответствия СП-2 энергетическим критериям ЕС.

В свою очередь, оператор СП-2 компания Nord Stream 2 AG заявила, что прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие проекта применимым правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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