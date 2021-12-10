В Британии допустили 1 млн случаев заражения «Омикрон»-штаммом к концу года

В Великобритании «Омикрон»-штамм коронавируса может стать доминирующим к концу года. Об этом сообщил глава минздрава страны Саджид Джавид во время выступления в парламенте.

Уточняется, что такие показатели возможны, если скорость распространения вируса сохранится на нынешнем уровне.

«UKHSA (Агентство по безопасности в области здравоохранения страны) также оценивает, что при нынешней наблюдаемой скорости удвоения (количества заражений), составляющей от двух с половиной до трех дней, к концу этого месяца число инфицированных может превысить миллион», — цитирует слова Джавида The Guardian.

Он также отметил, что теперь с уверенностью можно сказать, что «Омикрон» гораздо более заразен, чем «Дельта». Однако, по словам министра, о новом варианте вируса еще многое предстоит узнать.

Джавид сообщил, что новые лабораторные данные свидетельствуют, что в результате вакцинации наблюдается более низкий иммунитет против «Омикрона» по сравнению со штаммом «Дельта». Из этого следует, что две дозы вакцины менее эффективны для снижения передачи инфекции.

Однако министр отметил важность бустерной прививки, ссылаясь на исследования компании Pfizer.

К настоящему моменту в Великобритании зафиксировано 568 подтвержденных случаев заражения «Омикроном».

8 декабря сообщалось, что японские ученые провели исследование и выяснили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» передается от человека к человеку в 4,2 раза чаще, чем «Дельта»-штамм.

9 декабря консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова отметила, что симптомы «Омикрона», как и у других штаммов, могут показаться типичными проявлениями ОРВИ, в частности, в виде слабости. По ее словам, главной профилактикой COVID-19 всё еще остается вакцинация.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

29 ноября научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что «Омикрон» может положить начало завершению пандемии.

Он рассказал, что, согласно имеющимся на данный момент сведениям, новый вариант коронавируса не приводит к тяжелому течению COVID-19. И если место «Дельты» займет «Омикрон», то эпидемситуация в мире будет улучшаться, что, вероятно, приведет к завершению пандемии.

2 декабря похожее мнение выразил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что штамм «Омикрон» сможет вытеснить «Дельта»-штамм и «проиммунизировать» население.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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